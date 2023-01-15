В облраді зазначають, що сьогодні в місті "дуже гучно".

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський закликає жителів Херсона без гострої необхідності не перебувати сьогодні на відкритих просторах.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні в Херсоні дуже гучно. Без гострої необхідності краще не перебувати на відкритих просторах", - підкреслив Соболевський.

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Ситуація в Херсоні:

15 січня, Янушевич повідомив, що за минулу добу російські окупанти 76 разів атакували Херсонську область. В результаті обстрілу дво людей отримали поранення.

Також стало відомо, що в Херсонській області двоє чоловіків загинули через міну, залишену російськими окупантами. Янушевич зазначив, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою.

Також відомо, що російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. Вони інвентаризують майно місцевих приватних підприємців з подальшою так званою "націоналізацією".

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