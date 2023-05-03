Російські окупаційні війська за минулу добу, 2 травня, 106 разів обстріляли Херсонську область.
Як повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, внаслідок атак загинуло четверо людей та ще семеро, серед яких дитина, - отримали поранення.
"За минулу добу противник здійснив 106 обстрілів, випустивши 485 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - написав він.
За словами очільника ОВА, місцева влада евакуювала з деокупованої території 51 особу.
Ситуація у Херсонській області
Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська здійснили обстріл міста Херсон та декількох сіл у Білозерській громаді регіону.
Нещодавно стало відомо, що найбільше в Херсоні бетонне укриття побудували в районі, де спостерігається найбільше скупчення людей, і видають гарячі обіди.
Тим часом правоохоронці повідомили підозру у державній зраді заступнику директора заповіднику "Нижньодніпровський" (Херсонщина). Чоловік віддав російським окупантам державне майно.