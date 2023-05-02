Унаслідок ворожих ударів поранення отримали п'ять осіб, зазначили в прокуратурі.

Російські окупанти обстріляли і завдали авіаударів по Херсонщині, одна людина загинула, семеро поранених.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких житлові будинки, про це повідомляє прес- служба Херсонської обласної прокуратури. За даними слідства, сьогодні, 2 травня російські війська здійснили обстріл міста Херсон та декількох сіл у Білозерській громаді регіону.

"Попередньо, сім мирних жителів області отримали поранення. Кількість постраждалих уточнюється", - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що окупанти здійснили артобстріл мирного населення та завдали авіаудари - пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема, житлові будинки, господарські приміщення та автотранспорт.

Відео дня

Пізніше в прокуратурі повідомили, що унаслідок ворожого удару троє мешканців області загинули, а ще п’ятеро - поранені.

За процесуального керівництва Херсонської та Олешківської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що росіяни стріляли по селах Кізомис та Велетенське Білозерської громади.

"Відомо про одного загиблого через обстріл Велетенського - це 28-річний чоловік. Ще четверо людей дістали поранення, їх шпиталізували до Херсона, де лікарі надають необхідну меддопомогу", - зазначив він.

Ситуація у Херсонській області - зараз це варто знати

Росіяни вже не раз здійснювали смертоносні обстріли Херсонської області. Зокрема, 1 травня стало відомо, що упродовж минулої доби ворог вбив одну людину, а дитину і двох дорослих - поранив.

29 квітня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у відеозверненні, що в області опрацьовують шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області.

Він дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області. Визначені безпечні маршрути виїзду автотранспорту з населених пунктів в місця тимчасового проживання людей, забезпечення їх ліками, їжею та всім необхідним.

Складаються списки маломобільних осіб, які не можуть самостійно дістатися до місця збору, а також багатодітних сімей, які живуть в безпосередній близькості до лінії зіткнення. За його словами, начальники військових адміністрацій у разі необхідності мають організувати евакуацію людей із зони небезпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: