До вторгнення РФ чоловік був під слідством, а потім перейшов на бік загарбників.

Правоохоронці повідомили підозру у державній зраді заступнику директора заповіднику "Нижньодніпровський" (Херсонщина). Чоловік віддав російським оккупантам державне майно.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, ще напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік був у полі зору правоохоронців. Зокрема, відносно нього до суду був направлений обвинувальний акт. За даними слідства, тоді він не забезпечив охорону водних ресурсів, внаслідок чого в Дніпрі незаконно виловили понад 157 тонн риби – збиток державі склав понад 62 мільйона гривень.

За даними слідства, ця людина з перших днів окупації Херсонської області перейшла на бік ворога та всіляко допомагала становленню загарбницького режиму.

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"Він одразу віддав окупантам майно нацпарку, зокрема два катери загальною вартістю майже 2 млн гривень. Військовослужбовці РФ нанесли на катери свою символіку та використовували для патрулювання Дніпра та контролю Антонівського мосту", - розповіли у Бюро.

Також фігурант брав активну участь у створенні так званого "Департамента екологии и природных ресурсов Херсонской области", що увійшов до складу окупаційної адміністрації та діє за законами РФ. Також він готував нормативні документи цієї фейкової установи, створював штатну структуру, агітував херсонців йти працювати до "департаменту".

Встановлено, що зрадник активно співпрацював та виконував накази колишнього "міністра зв'язку ДНР" Віктора Яценко та "вице-губернатора Херсонской области" Губаревої.

Наразі заступник директора заповідника переховується на тимчасово окупованій частині Херсонщині разом зі своїми господарями. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 "Державна зрада" Кримінального кодексу України.

Захоплення Херсонської області росіянами - останні новини

Видання Politico повідомило, що швидке захоплення Херсона на початку повномасштабного вторгнення Росії, ймовірно, відбулося завдяки допомозі зрадників вищого рівня.

На початку квітня ДБР України спільно з СБУ завершило розслідування щодо Кулініча. Правоохоронці вважають, що він був "кротом" ФСБ, який проникав на зустрічі вищого рівня секретності в Україні і передавав важливу інформацію росіянами через втікачів чиновників часів Януковича.

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