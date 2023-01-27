Ворог завдав 44 авіаційних удари, з них 18- з використанням БпЛА типу Shahed-136.

Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено.

Внаслідок атак загинули люди, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 06:00 щодо російського вторгнення

"Протягом минулої доби противник завдав 44 авіаційних удари. 18 із них - з використанням БпЛА типу Shahed-136. Усі дрони-камікадзе збиті. Здійснив 70 пусків ракет, 47 з яких було знищено. Також, здійснив 125 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі зазначають, що внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти. При цьому попереджають, що високою залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ракетний обстріл

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 26 січня, Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по території України. Загарбники били дронами і ракетами, були зафіксовані ураження в 11 областях.

Внаслідок ворожої атаки в Україні загинули 11 мирних жителів, ще 11 поранені.

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