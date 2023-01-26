Три з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей.

В ході сьогоднішнього масованого удару по Укараїні росіяни здійснили 55 пусків ракет повітряного та морського базування.

Як повідомив голоснокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, були випущені ракети Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59 з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

"Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей", - повіомив деталі Залужний.

Він зазначив, що мета росіян залишається незмінною – чинити психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури.

У Командуванні повітряних сил ЗСУ деталізували, що сьогодні окупанти застосували високоточні ракети повітряного та морського базування: Х-47 "Кинджал" – із двох літаків МіГ-31К; крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 – із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря; крилаті ракети морського базування "Калібр" – із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

"Загалом противник здійснив 55 пусків ракет різного базування (до 2 Х-47 "Кинджал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калібр", 4 КАР Х-59)", - уточнили в командуванні.

До протиповітряного бою було залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи Повітряних сил у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України.

Масштабний ракетний удар 26 січня

Росія сьогодні здійснила чергову ракетну атаку по території України. Зокрема, ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі були збиті протиповітряною обороною.

На Вінниччині зафіксовано влучання ворожих ракет, ніхто не постраждав.

Також відомо про пошкодження двох об'єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Дніпровському районі. Згодом він додав, що внаслідок влучання частини ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва одна людина загинула, ще двох поранено.

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