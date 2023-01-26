Внаслідок ворожих ударів постраждали 11 людей, пошкоджено 35 будівель.

В Україні внаслідок сьогоднішньої повітряної атаки Російської Федерації загинули 11 мирних жителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час інформаційного телемарафону повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Він зазначив, що найбільших пошкоджень приватних будинків та будівель зазнала Київська область.

"Сьогодні внаслідок терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були ураження в 11 областях України. Внаслідок атак виникло дві пожежі, пошкоджено 35 будівель, постраждали 11 осіб та загинули, на жаль, теж 11 осіб. Це інформація станом на 15:00", - сказав Хорунжий.

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Обстріл України 26 січня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня вранці на всій території України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Росіяни били по Україні дронами та ракетами. Внаслідок атаки у ряді областей застосовано екстрені відключення електроенергії.

У напрямку Києва російські загарбники випустили понад 15 крилатих ракет, всі з яких збила протиповітряна оборона.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що стався вибух у Дніпровському районі столиці. Згодом він додав, що внаслідок влучання уламків ракети у нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва загинула одна людина, ще двоє були поранені.

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