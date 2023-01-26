Збита ракета стане черговим доказом у справі про військові злочини Росії.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети Х-55, якою росіяни сьогодні намагалися вдарити по українській інфраструктурі. За його словами, збита ракета впала у водойму.

"Після сьогоднішньої атаки окупантів уламки такої ракети дістали з озера одного з районів Київщини", - написав він у Телеграм

Нєбитов зазначив, що уламки ракети є доказом злочинів російської армії, а також демонструють хороші результати роботи української протиповітряної оборони.

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Ракетна атака 26 січня

В ході масованого удару по Україні росіяни випустили 55 ракет повітряного і морського базування - Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр" і Х-59. Силами ППО знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці.

В той же час Укренерго підтвердило влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури України. Постраждали об'єкти в Київській, Одеській та Дніпропетровській області.

За даними влади, в результаті атаки дронами і ракетами були влучання в 11 областях України. Пошкоджено 35 будівель, поранено 11 осіб, загинули теж 11 осіб.

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