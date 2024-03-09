Найбільший тиск противник чинив на Новопавлівському напрямку, там було 22 штурми за добу.

Протягом минулої доби, 8 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційною армією відбулось 63 бойових зіткнення.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, на Куп’янському напрямку противник здійснив три штурми в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення, але успіху не мав.

Ще 5 атак наші захисники відбили на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку, стримали 9 штурм загарбників в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

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"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ", - розповіли у Генштабі.

На Оріхівському напрямку також було неспокійно. ЗСУ відбили 8 атак росіян в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку наші воїни утримують свої позиції.

Війна в Україні - останні новини

Нещодавно ветеран війни Олег Симороз пояснив, чому одним із найбільш напружених напрямків на фронті став Новопавлівський. Загарбники намагаються відсунути українські війська від Донецька, у якому концентруються сили ворога, керівництво, склади.

Загальні втрати Росії в Україні перетнули нову психологічну позначку - станом на п'ятницю, 8 березня, вони вже перевищили 422 тисячі осіб.

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