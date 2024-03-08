Супротивник за добу, зокрема, втратив 11 танків та три засоби ППО.

Загальні втрати Росії в Україні перетнули нову психологічну позначку - станом на п'ятницю, 8 березня, вони вже перевищили 422 тисячі осіб.

Упродовж минулої доби "мінусовано" ще 880 супротивників, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook. За його відомостями, тепер загальна кількість ліквідованих ворогів становить приблизно 422 310 загарбників.

Зокрема, ліквідовано 11 танків супротивника, 19 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 35 дронів оперативно-тактичного рівня, дев'ять одиниць спецтехніки та 66 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

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Вранці 8 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби було 86 боїв, дуже "гаряче" було на Новопавлівському та Авдіївському напрямках - там супротивники здійснили десятки атак.

Українські воїни дають гідну відсіч супротивнику. Вороги на нашій землі зазнають дуже серйозних втрат. Загальні втрати ворога на 7 березня 2024 року становили приблизно 421 430 окупантів.

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