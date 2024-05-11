Окуповані селища для українських воїнів були стратегічно важкими для утримування і ведення оборони.

Окупанти зайняли кілька сіл на кордоні Харківської області внаслідок наступу.

Як повідомили бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Сил оборони "Гострі картузи", окуповані селища для українських воїнів були стратегічно важкими для утримування і ведення оборони.

"Росіяни зайняли декілька сіл які знаходились майже на кордоні і були стратегічно важкі для їх утримання. Нашу лінію оборони не було прорвано", - заявили військові.

Водночас "Гострі картузи" додали, що зараз бої значно менш активні ніж були вчора. Ситуація повністю стабілізована.

Загострення на Харківщині - останні новини

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє ISW, Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.

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