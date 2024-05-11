Нема достатньо доказів, що Росіяни пішли в наступ з метою захоплення Харкова.

Росія розпочала наступальні операції вздовж кордону у Харківській області, щоб привернути і закріпити українські сили на цій осі та уможливити своє просування в інші райони сходу України.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російські окупанти розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області вранці 10 травня і досягли значних тактичних успіхів.

Загарбник, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту - відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

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Наразі російські війська розпочали дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська.

Міноборони України повідомило, що російські бронетанкові штурмові групи невстановленої чисельності спробували прорвати українську оборону під Вовчанськом.

Дані NASA Fire Information for Resource Management від 10 травня свідчать, що в населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої.

Агентство Reuters з посиланням на високопоставлене українське військове джерело заявило, що російські війська просунулися щонайменше на кілометр углиб біля Вовчанська. ISW не бачив достатніх доказів, щоб оцінити приблизний хід бойових дій у безпосередній близькості до цього району.

Аналітики прогнозують, що російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова.

Проте обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити Харків.

Наступ на Харківщині - деталі

Вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб. Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.

Російські війська спробували розширити операції проти України у Харківській області. Україна розуміє обсяг сил РФ і бачить її задум, заявив президент України Володимир Зеленський.

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