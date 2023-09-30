Глава Кабміну розповів, що тепер з цим робити.

Росія за період повномасштабної війни з Україною розбомбила 37 військових підприємств, але наш оборонно-промисловий комплекс все одно зміг наростити обсяги виробництва зброї.

З такою заявою виступив глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль на Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві. За словами прем'єр-міністра України, держава вже працює над проектами з відновлення підприємств.

"Від таких атак (атак РФ - УНІАН) постраждали 37 підприємств. Зараз опрацьовуємо додаткові пропозиції щодо їх відновлення", - цитує OBOZREVATEL.

Водночас Шмигаль заявив про щомісячне зростання виробництва зброї та техніки. Він натякнув Росії: "Хто посіяв вітер - той пожне бурю".

За словами глави уряду, Україна працює над інтеграцією свого оборонно-промислового комплексу в промисловості країн-партнерів.

З цією метою створюються спільні підприємства та сервісні центри. Частину відповідних проектів Україна має намір обговорити в рамках Форуму, вказував Шмигаль.

На Форумі оголосили про декілька спільних з Україною проектів

Нагадаємо, в рамках оборонного форуму, який ініціював у Києві президент України Володимир Зеленський, було озвучено кілька позитивних рішень щодо поглиблення партнерства з боку країн-союзниць.

Так, у Міноборони Чехії заявили про спільний флагманський проект - українську лінії виробництва чеських гвинтівок CZ BREN 2.

Водночас глава компанії Baykar (турецький "гігант" ринку зброї) уточнив, що в найближчі 1,5 року в Україні завершать будівництво першого заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

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