Українські військові продовжують контролювати ситуацію.

Російським окупантам ще далеко до захоплення "дороги життя" з Часового Яру в Бахмут. Ситуація дійсно складна, бо росіяни не залишають спроби встановити вогневий контроль.

"Росіяни вже кілька тижнів говорять про захоплення "дороги життя", як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там дійсно складно, адже їхні спроби захопити дорогу тривають, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим Сил Спеціальних Операцій, артилеристам, Сили оборони не дають росіянам "обрізати" нашу логістику", - розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі ZN.UA

При цьому він зазначив, що тривають важкі бої, але ситуація повністю контролюється українськими бійцями.

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"Ситуація повністю контролюється Генштабом, плюс ми бачимо всі наміри противника і попереджаємо їх вогнем. Все це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі", - пояснив військовий.

За його словами, до боїв у Бахмуті росіяни залучають десантників, бо "вагнерівці" "закінчуються".

"Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести в забудові досить складно. Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для побудови оборони", - вказав Череватий

Бої за Бахмут - що відомо

Бої за місто-фортецю йдуть вже майже рік. Російські окупанти не можуть захопити Бахмут, тому просто знищують все на своєму шляху.

Експерт Олександр Коваленко зазначив, що загарбники змогли вийти вулицею Визволителів Донбасу на Леваневського, замкнувши "квадрат" і вперлися в багатоповерхову забудову, яка знаходиться під постійним вогнем.

29 квітня українські прикордонники повідомили, що відбили дві спроби штурму окупантів у Бахмуті.

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