Декілька місяців росіяни на цій ділянці фронту були "кісткою в горлі" для наших захисників.

Збройні сили України вибили окупантів з "Басейну" під Бахмутом та показали потужний штурм позицій ворога.

Відповідний ролик показав СтратКом ЗСУ в Telegram. Там зазначили, що ворог кілька місяців був "кісткою в горлі" для наших захисників на цій позиції. Тому вибити окупантів з "Басейну" було важливими стратегічним завданням.

"Битва за кожну позицію на Бахмутському напрямку має величезний вплив на оборону східного регіону. "Басейн" - не виняток", - вказали там.

Відомство уточнило, що вибити росіян вдалося завдяки вдалій роботі розвідників 28-ої ОМБр, які працювали у взаємодії з аеророзвідкою та мінометниками.

Бахмутський напрямок - останні оперативні новини

Нагадаємо, що наразі ЗСУ продовжують тримати оборону міста Бахмут (Донецька область), не дозволяючи ворогу взяти під контроль цю територію, яка має стратегічно важливе значення для позицій армії України.

У своєму останньому звіті аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вказали, що наразі ворог веде штурми у Бахмуті біля Хромового. Їм вдалося трохи просунутися до центру міста та у південній частині Бахмута, однак повністю оточити Бахмут ворог не може.

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