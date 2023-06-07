Гуманітарна ситуація на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області після підриву росіянами Каховській ГЕС вкрай важка, евакуація провалена.
Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив у Facebook. Він зазначає, що зйомки щемливих сюжетів російською стороною про порятунок людей зроблені виключно з пропагандистськоб метою. "Те, що насправді там відбувається - ніби картинки фільму жахів", - підкреслив чиновник.
Соболевський повідомив, що за добу влада Херсонщини отримала багато звернень від людей з проханням про порятунок. "Все це надсилалось поки хоч якось тримався зв’язок, і люди вже робили це з дахів власних будинків", - додав він.
За його словами, окупаційна "влада" евакуацію людей не проводить, навіть комендантська година не відмінена. "Російські військові перешкоджають цивільним рятувати один одного. Є випадки, коли у волонтерів просять гроші за пропуск на затоплені території і можливість своїми човнами дістатися до людей і врятувати їх", - зазначає Соболевський.
Чиновник додав, що через російську окупацію лівобережжя Херсонської області, українські органи влади не мають доступу до цих територій і не можуть надати гуманітарну допомогу людям. "У цій ситуації потрібне втручання міжнародних організацій. Виключно міжнародні гуманітарні місії можуть врятувати людей у цій трагедії рукотворного російського екоциду", - наголосив він.
Наслідки підриву Каховської дамби - сьогодні це варто знати
Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС вода затопила частину населених пунктів Херсонської області. На території області, яка звільнена від російських окупантів, людей евакуюють у безпечні місця. До евакуації, зокрема, залучили всюдиходи українського виробництва під назвою "Богун".
В той же час є вже немало відео з окупованого лівобережжя Херсонщини, на яких знято, як люди з дахів будинків просять про допомогу.