Окупанти не евакуюють людей і навіть не відмінили комендантську годину, зазначив перший заступник очільника Херсонської обради.

Гуманітарна ситуація на тимчасово окупованій лівобережній частині Херсонської області після підриву росіянами Каховській ГЕС вкрай важка, евакуація провалена.

Про це перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив у Facebook. Він зазначає, що зйомки щемливих сюжетів російською стороною про порятунок людей зроблені виключно з пропагандистськоб метою. "Те, що насправді там відбувається - ніби картинки фільму жахів", - підкреслив чиновник.

Соболевський повідомив, що за добу влада Херсонщини отримала багато звернень від людей з проханням про порятунок. "Все це надсилалось поки хоч якось тримався зв’язок, і люди вже робили це з дахів власних будинків", - додав він.

Відео дня

За його словами, окупаційна "влада" евакуацію людей не проводить, навіть комендантська година не відмінена. "Російські військові перешкоджають цивільним рятувати один одного. Є випадки, коли у волонтерів просять гроші за пропуск на затоплені території і можливість своїми човнами дістатися до людей і врятувати їх", - зазначає Соболевський.

Чиновник додав, що через російську окупацію лівобережжя Херсонської області, українські органи влади не мають доступу до цих територій і не можуть надати гуманітарну допомогу людям. "У цій ситуації потрібне втручання міжнародних організацій. Виключно міжнародні гуманітарні місії можуть врятувати людей у цій трагедії рукотворного російського екоциду", - наголосив він.

Наслідки підриву Каховської дамби - сьогодні це варто знати

Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС вода затопила частину населених пунктів Херсонської області. На території області, яка звільнена від російських окупантів, людей евакуюють у безпечні місця. До евакуації, зокрема, залучили всюдиходи українського виробництва під назвою "Богун".

В той же час є вже немало відео з окупованого лівобережжя Херсонщини, на яких знято, як люди з дахів будинків просять про допомогу.

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