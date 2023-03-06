Значна частина російських військових - мобілізовані.

Російські окупанти збільшили кількість обстрілів та атак на Білогорівку Луганської області.

Це стосується і Кремінського напрямку, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Сватівський напрямок - ситуація більш стабільна. Була б команда, наші захисники могли там просуватися вперед. Водночас ворог збільшує кількість обстрілів і наступів - як поблизу Кремінної, так і в районі Білогорівки. Значна частина бойовиків - новомобілізовані, але росіяни кидають в бій в Луганській області й кадрові війська", - розповів Гайдай.

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Ситуація у Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, у Луганській області посилилися атаки ворога - окупанти постійно влаштовують штурми малими групами.

За словами експерта, основні ознаки провалу наступ російських окупантів з Луганського плацдарму набувають цілком осяжні контури.

ЗМІ писали, що в районі тимчасово окупованого Луганська місцеві мешканці знайшли 42 свіжих могили, в яких могли поховати найманців приватної військової компанії "Вагнер". Масове поховання виявили на початку лютого 2023 року біля селища Кіровка.

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