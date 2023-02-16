Місцеві жителі виявили 42 свіжі могили.

В районі тимчасово окупованого Луганська місцеві мешканці знайшли 42 свіжих могили, в яких могли поховати найманців приватної військової компанії "Вагнер". Масове поховання виявили на початку лютого 2023 року біля селища Кіровка.

Як повідомляє "Русская служба BBC News", жителі селища розповіли, що могили ніхто не відвідує, і ніхто з похованих там не був їм знайомий. Агентство відшукало у відкритих джерелах згадки про 37 чоловіків, чиї дані збігаються з написами на могильних табличках.

"35 із них були росіянами, один – громадянином Білорусі, ще один народився в Узбекистані. На сайтах російських судів викладено судові вироки щодо 20 осіб, які є повними тезками похованих у Луганську. Усі вони мали зараз відбувати покарання у місцях позбавлення волі", – зазначає видання.

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При цьому, сторінки повних тезок більшості чоловіків, похованих під Луганськом, можна знайти в соцмережах.

"Судячи з публікацій, тільки один із них був сиротою, і ще кілька людей більшу частину життя провели в ув'язненні і, можливо, не мали близьких людей за межами колоній. Більшість же постійно контактували з рідними та друзями", – додали журналісти.

Зазначається, що поховання неподалік Луганська – вже третє кладовище, де виявляють десятки могил ув'язнених, які воювали проти України у складі ПВК "Вагнер".

ПВК "Вагнер" на війні в Україні

Бійці приватної військової компанії "Вагнер" беруть безпосередню участь у боях на Донбасі. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та підрозділах 2 армійського корпусу окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

13 лютого українські військові збили над Бахмутом Донецької області Су-24, який належить російській приватній військовій компанії "Вагнер". Саме цей літак використовувався під час зйомок пропагандистського ролика, в якому ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин викликав президента України Володимира Зеленського на повітряну дуель.

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