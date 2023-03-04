За словами Гайдая, паспорти, що видають в так званій "ЛНР", мають низку обмежень.

Жителі окупованої Луганщини, які хотіли отримати справжній російський паспорт, їздили за документом на територію РФ.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Жителі окупованої Луганщини, хто хотів отримати справжній паспорт РФ, їздили за документом на територію Росії. Бо паспорти, що видають в так званій "ЛНР", мають низку обмежень", - заявив він.

Також він розповів, що на Луганщині ситуація важка за всіма напрямками, найважча - поблизу Кремінної, ворог кинув тоді багато резервів.

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"Втім, росіяни зазнають там шалених втрат. На Сватівщині - найстабільніша ситуація", - поінформував очільник ОВА.

Ситуація в Луганській області

За інформацією Генштаб ЗСУ, у Луганській області російські окупанти ввели обмеження на вільне пересування між населеними пунктами для усіх цивільних громадян, які не мають паспорта громадянина РФ.

Під дію обмежень потрапили Старобільськ, Рубіжне та Станиця Луганська.

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