Активні бойові дії тривають на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки.

У Луганській області останніми днями посилилися атаки ворога. Окупаційні війська штурмують часто, йдучи малими групами.

"Останнім часом почастішали як обстріли і наших позицій, і населених пунктів деокупованих, так і спроби штурмувати Сили оборони. Чи піхота, чи піхота з підтримкою важкої техніки. Можна сказати пристойна ескалація у нас почалася", - повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, наразі активні бойові дії тривають на Сватівському та Кремінському напрямках, а також в районі Білогорівки. Російські військові намагаються штурмувати українські позиції малими групами.

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"Уже йде частково реалізація цього наступу. На тимчасово окуповану територію Луганської області привезли велику кількість важкої техніки. Друге, багато привезли новомобілізованих солдатів з Росії, яких декілька місяців назад набрали... Ми бачимо, що йдуть у наступ на різних напрямках. Тобто зараз це зондування слабких місць", - пояснив він.

Ситуація у Луганській області

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що російські окупанти намагатимуться захопити повністю Донецьку і Луганську області до кінця березня. За його словами, можливі загострення на інших напрямках, але ключове завдання для Росії зараз – схід, щоб "хоч щось продемонструвати за рік цієї ганебної війни".

Як раніше повідомляв УНІАН, в районі тимчасово окупованого Луганська місцеві мешканці знайшли 42 свіжих могили, в яких могли поховати найманців приватної військової компанії "Вагнер".

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