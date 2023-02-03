Місцевих жителів закликали бути обережними.

В ніч проти пʼятниці, 3 лютого 2023 року, російські окупанти здійснюють обстріл Херсона.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, ворог веде масований обстріл.

"Орки продовжують масований обстріл Херсона, будьте обережні!", – наголосив він.

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Ситуація на Херсонщині

Станом на 2 лютого, у Херсоні залишилось близько 57 тисяч мешканців, люди продовжують залишати рідне місто через постійні ворожі обстріли. У грудні виїхало близько 8 тисяч осіб, а в січні – близько 3 тисяч.

У британській розвідці розповіли про мету постійних інтенсивних обстрілів російськими окупантами міста Херсон та звільненої частини Херсонської області. Точна причина атак незрозуміла, але російські командири, імовірно, хочуть погіршити моральний дух цивільних і стримувати будь-які українські контратаки через річку.

Крім постійних обстрілів, на Херсонщині активізувалися ворожі ДРГ. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк пояснила, що так росіяни намагаються виснажувати Сили оборони та тиснути на населення деокупованої частини області.

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