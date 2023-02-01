Ворог застосовує міномети, танки, великокаліберну артилерію.

У Херсоні через постійні обстріли залишилось близько 20% відсотків жителів. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса повідомив прес-офіцер комендатури Херсону Дмитро Плетенчук.

"Наразі в Херсоні залишається близько 20% жителів. Це менш ніж 60 тис. людей. До повномасштабного вторгнення тут мешкало приблизно 333 тис. Близько 100 тис. людей виїхали під час окупації, інші - коли після деокупації міста почалися обстріли", - сказав він.

За словами Плетенчука, російські військові кожного дня наносять удари по всьому місту з систем залпового вогню БМ-21 "Град". Паралельно вони обстрілюють інфраструктурні об’єкти: в першу чергу - лікарні, об’єкти енергетичного забезпечення, також - людні міста.

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Як додав Плетенчук, ворог застосовує для обстрілів міста міномети, танки, великокаліберну артилерію.

"Щоб цього не відбувалося, нам потрібно відігнати їх від лівого берега хоча б на 100 км", - каже прес-офіцер. У той же час він припускає, що, виходячи з досвіду Миколаєва, який щонедавно страждав від тотальних ракетних обстрілів, окупанти почнуть використовувати більш важке озброєння проти мирних херсонців. Зокрема, пушки "Піон", реактивні системи залпового вогню "Торнадо", ракети С-300 тощо. Тому необхідно, щоб ворога відтіснили далі від міста десь на 150 км.

Плетенчук підкреслив, що наразі безпечних локацій у Херсоні нема. Найбільше страждає мікрорайон "Острів", яких перебуває на віддаленні від інших районів міста. "На жаль, люди не прислухаються до рекомендацій залишити цей мікрорайон. Дехто залишається там з дітьми", - сказав Плетенчук.

Обстріли Херсона – актуальне

Після звільнення українськими захисниками у листопаді Херсона та правого берега Дніпра російські окупанти щодня ведуть хаотичний вогонь по цивільних.

Ворог влаштував "криваву баню" у центрі міста на Святвечір 24 грудня. Також Росія обстрілює лікарні, енергооб'єкти та місця скупчення мирних мешканців.

На думку британських аналітиків, Росія витрачає дефіцитні боєприпаси на обстріли міста та його околиць, тільки щоб посіяти серед місцевого населення паніку і не дати ЗСУ контрнаступити на півдні.

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