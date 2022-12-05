На східному фронті ситуація дуже напружена.

Російські окупанти змінили тактику після призначення командувача російськими окупаційними військами в Україні Сергія Суровікіна.

"На східному фронті ситуація дуже напружена. Противник щоденно атакує наші підрозділи. Тактика в основному спостерігаємо, що вона помінялась з призначенням Суровікіна (командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін – УНІАН). Ми спостерігаємо, що відбулося збільшення і авіаційних, і ракетних ударів і ворог перейшов до тактики дій штурмових загонів", - розповів Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський також відмітив, що Бахмут у військовому плані немає стратегічного значення для окупантів.

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За його словами, цей напрямок має психологічне значення, оскільки після низки втрат в Херсонській області,а перед цим в Харківській області, РФ намагається в будь-який спосіб оволодіти Бахмутом, прорвати оборони і таким чином мотивувати свій особовий склад та підняти рівень морально-психологічного стану.

Генерал Суровікін: що відомо про командувача армією РФ в Україні

8 жовтня 2022 року в Міністерстві оборони РФ призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ним став 55-річний генерал Сергій Суровікін.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що Путін зробив це призначення, щоб перекласти на Суровікіна відповідальність у разі поразки. Водночас, за його словами, прізвисько "М'ясник з Алеппо" підходить Суровікіну найбільше.

Пізніше журналісти зʼясували, що новий командувач війни в Україні генерал збройних сил РФ Сергій Суровікін виявився власником елітного майна вартістю 2 мільйони доларів.

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