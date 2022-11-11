Після призначення Суровікіна російська армія, схоже, стала більш дисциплінованою.

Після призначення нового командувача російськими окупаційними військами в Україні Сергія Суровікіна тактика росіян змінилася. Ворог став частіше використовувати терористичні тактики проти цивільного населення.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков в інтервʼю Reuters, Суровікін користується "доктриною терористів" та влаштовує масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури та мирних жителів.

За словами очільника Міноборони, після призначення Суровікіна російська армія, схоже, стала більш дисциплінованою. Водночас тактика окупантів також зазнала змін.

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"Він використовує терористичні тактики проти цивільного населення та об'єктів інфраструктури з використанням крилатих ракет, реактивних снарядів та безпілотників, спеціальних іранських безпілотників", – наголосив Резніков.

Крім того, окупанти тепер не випускають по Україні одну-дві ракети, як раніше. Нині росіяни запускають "по 40 ракет на день і чекають".

Генерал Суровікін: що відомо про командувача армією РФ в Україні

8 жовтня 2022 року в Міністерстві оборони РФ призначили командувача окупаційною армією в Україні. Ним став 55-річний генерал Сергій Суровікін.

Військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що Путін зробив це призначення, щоб перекласти на Суровікіна відповідальність у разі поразки. Водночас, за його словами, прізвисько "М'ясник з Алеппо" підходить Суровікіну найбільше.

Пізніше журналісти зʼясували, що новий командувач війни в Україні генерал збройних сил РФ Сергій Суровікін виявився власником елітного майна вартістю 2 мільйони доларів.

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