Росіяни намагаються запускати безпілотники невеликими партіями.

Російські окупанти змінили тактику застосування іранських дронів-камікадзе типу "Шахед". Їх запускають малими партіями, щоб виявити українську ППО. Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі "24 каналу".

За її словами, замість запуску відразу великої кількості дронів тепер ворог запускає в одній хвилі по 3-4 дрони, щоб розкрити роботу ППО. Після цього нова хвиля дронів направляється безпосередньо в ці місця. Тепер одна така атака може складатися з 14-17 дронів замість колишніх 20-25.

Також росіяни намагаються атакувати місця, де, на їхню думку, ЗСУ можуть зберігати техніку для майбутнього контрнаступу. Спроби бити по електропідстанціях теж зберігаються.

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Атаки "Шахедів" - останні новини

В останні кілька днів росіяни почали активно атакувати Україну безпілотниками. Як правило, запускали по кілька штук. Найбільш масовою була атака в ніч на п'ятницю, коли по Україні було випущено 12 дронів.

За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни отримали нову партію іранських дронів. Саме цим пояснюється відновлення атак безпілотниками в останні дні.

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