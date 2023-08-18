Громадян закликали за можливості встановлювати цей застосунок на додатковий телефон.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують українців завантажувати на телефони месенджер, який збирає й передає дані про них ФСБ.

"На тимчасово захоплених землях окупанти вимагають від всіх вчителів, школярів та їх батьків встановити месенджер Sferum, який розроблений ФСБ для контролю над населенням", - повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що через цей додаток вчителі мають вести спілкування з учнями та батьками.

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"Проте цей софт розроблений дотичними до ФСБ структурами й може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника", - наголосили у ЦНС.

У Центрі нацспротиву порадили встановлювати цей застосунок на додатковий телефон або ігнорувати взагалі.

Ситуація на окупованих територіях

Російські окупанти заборонили будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

Нещодавно повідомлялось і про загострення у Луганській області. Навколо Рубіжного максимально посилили перевірки бажаючих потрапити до міста. Загарбники ретельно переглядають документи та ще більш уважно ошукують транспортні засоби. Особлива увага приділяється телефонам, незважаючи на те, що зв'язок в місті відсутній.

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