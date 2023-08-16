В домівках українців почалися масові обшуки.

Російські окупанти заборонили будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Окупанти посилили фільтраційні заходи на тимчасово окупованій території Херсонської області. Так, в період з 15 по 26 серпня встановлено заборону на будь-які переміщення цивільного населення в районі між Голою Пристанню та Кінбурнською косою. Проводяться масові обшуки житлових приміщень та перевірка телефонів", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що основну увагу приділяють мешканцям, які мають сім-картки українських операторів.

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NYT повідомив про просування контрнаступу ЗСУ на 16-19 км

Як повідомляв УНІАН, у матеріалі The New York Times від 12 серпня зазначалось, що Сили оборони України досягли "тактично значущого" прогресу в контрнаступі, зокрема, на півдні - через Старомайорське до окупованого Бердянська, а також в напрямку окупованого Мелітополя.

Як повідомлялось, просування становить від 10 до 12 миль (16-19 км).

Видання наголошує, що на Бердянському напрямку, який є однією з двох основних ліній атаки, українським захисникам вдалося закріпити досягнені успіхи біля села Старомайорське, що було звільнено наприкінці липня. З посиланням на українських військових і військових аналітиків повідомлялось, що Сили оборони просуваються в напрямку Урожайного.

У матеріалі наголошувалось, якщо українським військам вдасться просунутися через або навколо Урожайного, це залишить їх у межах 50 миль (80 км) від двох великих портових міст - Бердянська та Маріуполя на Азовському морі.

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