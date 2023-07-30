Вже втретє за рік у Сватовому вимагають підтвердити право власності на житло.

Російські окупанти намагались атакувати поблизу Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області . Хоча кожен штурм спроводжується прикриттям артилерії, успіхів ворог не досяг.

"На нашій ділянці фронту вони мають потужне угруповання підрозділів повітряно-десантних сил і піхоти, не рахуючи вже низку приватних військових компаній. Але жодне з цих намагань не принесло їм результату. Кожен штурм супроводжується щільною артилерійською підготовкою – цього разу масовані удари витримали Невське та Білогорівка", - розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор

За його словами, у Сватовому росіяни вже втретє за рік вимагають у населення документально підтвердити право власності на нерухоме майно. Якщо цього не зробити упродовж десяти діб після отримання відповідного повідомлення, то загарбники погрожують вскрити помешкання та заселити туди військових РФ.

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"Саме засилля росіян і стало причиною пошуку спорожнілих будинків і квартир. Розраховують на тих, хто виїхав після попередньої перевірки, а також тих, хто з місцевого населення з’являється в Сватовому нерегулярно. Навколо Рубіжного максимально посилили перевірки бажаючих потрапити до міста. Військовим байдуже – є в особи місцева реєстрація чи пропуск від окупаційної влади. Не звертають уваги й на те, що людина могла зранку виїхати по справах і намагається повернутися", - додали в ОВА.

Крім того, загарбники ретельно переглядають документи та ще більш уважно ошукують транспортні засоби. Особлива увага приділяється телефонам, незважаючи на те, що зв'язок в місті відсутній.

Війна в Україні - ситуація у Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, в Луганській області колаборантів із силових структур росіяни відправляють на фронт, щоб звільнити місця під своїх людей, які приїздять.

Також окупанти ізолюють прифронтові міста у регіоні. Вони скоротили переміщення населення до мінімуму, шукаючи тих, хто допомагає ЗСУ, пропускний режим посилено в Рубіжному, Кремінній та Сєвєродонецьку.

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