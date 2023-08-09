Кадри для ФСБ та поліції загарбники планують готувати у вишах Мелітополя.

Російські загарбники планують навчати майбутніх працівників ФСБ та поліцейських у приміщеннях захоплених вишів Мелітополя Запорізької області. Йдеться про Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького та Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що в приміщеннях цих університетів окупанти створили псевдоуніверситет МДУ (МГУ), куди попри пафосну назву й безкоштовну "освіту", не змогли набрати достатню кількість студентів.

"Відтак росіяни по традиції перетворили університет на режимний об’єкт. З наступного навчального року окупанти будуть готувати працівників МВД, а також ввели спеціальність "спецфакультет із захисту інформації", що є кузнею кадрів для ФСБ. При цьому окупанти анонсували, що в подальшому студенти можуть брати участь в "програмах обміну" й навчатись на території РФ. Тобто фактично окупанти через цей університет-прокладку плануть вербувати поліцаїв та гестапівців з подальшим навчанням у РФ", – наголосили в Центрі спротиву.

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Війна в Україні: ситуація на тимчасово окупованих територіях

Днями Центр національного спротиву повідомив, що росіяни планують перетворити тимчасово окуповані території України на величезне сміттєзвалище. Загарбники вирішили вивозити на українські землі сміття з РФ.

Крім того, росіяни посилюють тиск на українців на окупованих територіях і намагаються примусити їх виїхати до Росії. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення окупантів до місцевого населення.

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