Також кількох людей було поранено.

Російські окупанти знову атакували Херсон, унаслідок чого, попередньо, загинули троє людей.

"Російська армія знову атакувала Дніпровський район Херсона. За попередньою інформацією, від отриманих поранень загинули двоє чоловіків та одна жінка. Ще троє людей – травмовані. Їх доставили до лікарні", - повідомив у своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Водночас начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав, що за попередньою інформацією, троє людей загинули, двоє - поранені. Інформація уточнюється.

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Війна в Україні - обстріли Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 25 вересня, російська авіація атакувала Берислав - на місто скинули чотири авіабомби. Одна з них влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

Унаслідок удару ворожої армії загинули троє людей. 59-річна жінка з травмами спини та ніг перебуває у місцевій лікарні.

За минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону російські окупанти випустили 23 снаряди.

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