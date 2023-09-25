Детальної інформації щодо наслідків наразі немає.

Ввечері російські загарбницькі війська вдарили по Херсонській області керованими авіабомбами.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, інформація про наслідки російського удару потребує уточнення.

"Близько години тому армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два - по Антонівці. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється", - написав він.

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Обстріли Херсона та області: останні новини

Як відомо, російські загарбницькі війська систематично тероризують українців обстрілами. Лише за минулу добу Херсонську міську територіальну громаду обстріляли 21 раз, використавши 84 снаряди.

Ураження були зафіксовані в Херсоні, Садовому, Наддніпрянському, Антонівці, Придніпровському та Інженерному. Загинула жінка, ще одна людина отримала поранення.

Вже вдень під обстрілом опинився Корабельний район Херсона, згодом окупанти скинули на місто бомби. Повідомлялося про шістьох постраждалих внаслідок російських обстрілів, люди отримали поранення різного ступеня важкості.

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