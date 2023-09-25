Вночі ворог знов завдав ударів по правобережжю. Вже відомо, що зруйновано.

На Херсощині через страшні обстріли загинуло двоє цивільних та понад десять людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, за минулу добу противник здійснив 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Зокрема, по Херсону ворог випустив 23 снаряди.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі, територію та споруди заводів у Херсоні. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 11 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

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Він додав, що сьогодні загарбники знов завдали ударів по обласному центру: о 01:00 у Херсоні через обстріл пошкоджено будівлю навчального закладу. Також близько 05:00 армія РФ вдарила з авіації по населених пунктах Ольгівка та Львове. Наразі інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, вчора у Херсонській ОВА повідомили, що окупанти вдарили з авіації по населеному пункту Берислав, де зруйновано приватні будинки, загинула жінка. Також поранення отримав поліцейський, 1990 року народження, 48-річний чоловік та 60-річна жінка.

Ще один авіаудар окупанти завдали по селу Львове, внаслідок чого там загинув 67-річний чоловік.

Згодом було обстріляно Корабельний район Херсона – повідомлялось про щонайменше шістьох постраждалих. Йшлося, що люди, які просто йшли до магазину, потрапили до лікарні: чоловіки 80 і 50 років були у стані середньої важкості ще двоє чоловіків віком 54 роки та 81 рік отримали легкі травми.

Раніше у Силах оборони півдня розповідали, що на Херсонщині окупанти застосовують "тактику випаленої землі".

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