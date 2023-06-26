На ролику - воїни 2-го механізованого батальйону 31 ОМБр.

У мережі з'явилося перше відео зі звільненого від російських військ села Рівнопіль Донецької області.

Ролик опублікував Об'єднаний прес-центр сил оборони таврійського напрямку. На ньому - воїни 2-го механізованого батальйону 31 ОМБр.

"Орки біжать, ми йдемо вперед. Слава Україні!" - заявляє на оприлюдненому відео захисник.

Відео датоване 25 червня.

Село Рівнопіль Донецької області звільнено - відео

Село Рівнопіль Донецької області звільнено - деталі

Про те, що ЗСУ звільнили від російських окупантів село Рівнопіль Донецької області стало відомо вдень 26 червня. Заступник міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі написала: "Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємося далі".

Відомо, що село Рівнопіль було захоплене російськими військами у березні 2022 року.

До цього повідомлялося, що за перші два тижні контрнаступу українські захисники звільнили вісім населених пунктів (Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне, П'ятихатки).

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