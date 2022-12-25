Зазначається, що лише до Бердянська з Росії прибули 500 силовиків.

Російські окупанти не можуть приборкати населення на захоплених територіях та продовжують звозити на захоплені землі своїх силовиків. Зокрема, на південь України прибули нові групи Росгвардії.

Як повідомили в Центрі національного спротиву, попри збільшення кількості репресивних заходів на окупованих територіях, підпілля продовжує діяти. Зокрема, 23 грудня в невідомі пошкодили російські агітаційні білборди у тимчасово окупованому Мелітополі.

Російські окупанти змушені відповідати на такі дії та витрачати більше ресурсів. Через це на південь України прибули нові групи росгвардійців для патрулювання зайнятих населених пунктів. Зазначається, що лише до Бердянська "завезли 500 поліцаїв з РФ".

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"Зауважимо, що саме в цьому місті останнім часом збільшились випадки поширення української символіки та листівок для окупантів. Також нещодавно у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога", – додали в Центрі нацспротиву.

Ситуація на окупованих територіях України

На частині тимчасово окупованої території Запорізької області російські окупанти погрожують місцевим жителям розстрілом за порушення комендантської години. А між собою ворожі військовослужбовці обговорюють близький контрнаступ ЗСУ.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупанти тримають своїх легкопоранених військових у медзакладах за металевими ґратами для недопущення дезертирства. Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Водночас у тимчасово окупованому Мелітополі збільшується кількість російських військових. Групи кадирівців приїжджають до міста для контролю новомобілізованих.

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