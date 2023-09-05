Серед українців охочих брати участь у цьому фарсі вони не знайшли.

Російські загарбники звозять з РФ так званих "спостерігачів" для участі в псевдовиборах на окупованих територіях.

"Російські "вибори" це суцільний фарс й пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на ТОТ з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу", - повідомляє ЦНС.

Як зазначається, згідно з законодавством РФ громадськими спостерігачами можуть бути лише члени громадської палати - дорадчого органу, який контролює російський президент Володимир Путін.

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Саме таких "спостерігачів" з РФ й привозять на окуповані території. У ЦНС додали, що місцеві палати окупанти створили лише нещодавно та не знайшли туди достатньої кількості охочих.

Росія хоче провести псевдовибори на ТОТ України

Як повідомляв УНІАН, СБУ встановила понад 3,5 тис. організаторів та учасників псевдовиборів РФ на окупованій території України. Таким чином росіяни хочуть легалізувати своїх ставлеників в окупаційних органах на у тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Представникам "виборчкомів" обіцяли платити від 10 тис. російських рублів.

Нещодавно у ЦНС повідомляли, що українці на окупованих територіях не виявляють інтересу до участі у "виборах", організованих Росією. У місті Генічеськ Херсонської області по будинках місцевого населення почали ходити "мобільні виборчі групи", однак українці не відкривають їм двері квартир та демонстративно зачиняють перед ними двері під'їздів.

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