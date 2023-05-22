Мер Мелітополя зазначив, що у колаборантів паніка й вони намагаються втекти.

Задля незаконних російських "виборів" на тимчасово окупованих територіях знайшли близько сотні кандидатів. Частину з них складають місцеві, які погоджуються йти в "велику політику" під впливом російської пропаганди.

"Якщо ми подивимося, хто саме ці люди, то це люди, які вже зрадили і їм нікуди діватися. Ворог спеціально вписує їх в ці списки, щоб ще більше пов'язати з тим злом, яке вони творять на тимчасово окупованих територіях, щоб їм нікуди було вже подітися", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його слова, колаборанти зараз в паніці, і шукають можливість втекти з тимчасово окупованих територій, але у росіян інше завдання – зробити з них рабів.

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"Передвиборчий процес, в який втягують наших колишніх жителів, - один з елементів прояву їх позиції, щоб зробити з них жебраків і рабів в руках окупантів. З іншого боку, зрадники нікому не потрібні, коли ворог буде йти, то залишить всіх зрадників, а для нас це хороший привід отримати списки, які є публічними. Це "розстрільний список" людей, які будуть сидіти на лаві підсудних в українських судах", - підсумував чиновник.

"Вибори" РФ на окупованих територіях України - що відомо

Москва відпрацювала схему незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України, легалізуючи їх у своєму законодавстві, але при цьому порушуючи міжнародні закони. Тепер Кремль намагається провернути цей сценарій в Запорізькій області.

Так, 1 лютого в РФ заявили, що мають намір провести регіональні "вибори" на захоплених територіях України 10 вересня. У свою чергу в британській розвідці вказали, що проведення "виборів" свідчить про амбіції влади Росії представити ці райони як частину російської території.

20 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти готуються до "виборів" на захоплених територіях Запорізької області.

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