Вороги продовжували марно намагатися оточити Авдіївку, зазначив Генштаб ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні проти РФ триває, на низці напрямків упродовж доби було 60 бойових зіткнень, і російські загарбники "отримали по зубах".

Вороги зазнали провалів на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському й Запорізькому напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму ранковому зведенні у суботу, 28 жовтня.

За відомостями Генштабу, на Запорізькому напрямку вороги марно намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового, а на Шахтарському проводили атаки біля Старомайорського, Золотої Ниви й Водяного Донецької області, і їх відбили українські воїни.

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На Мар’їнському напрямку супротивники марно намагалися вести штурмові дії біля Новомихайлівки й Мар’їнки, там наші захисники відбили понад 20 атак. На Бахмутському напрямку ворог марно спробував відновити втрачене положення в районі Андріївки - відбито 5 атак.

Супротивники продовжували намагатися взяти у кільце Авдіївку, однак наші бійці стійко тримають оборону і завдають Росії серйозних втрат.

"...Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак ворога", - зазначається у зведенні.

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському напрямку й не припиняють штурмові дії південніше міста Бахмут Донецької області й завдають РФ втрат.

Новини України - війна з росіянами продовжується, і це варто знати

На сході української держави вже тривалий час йдуть активні бойові дії, і наші воїни дають росіянам гідну відсіч.

27 жовтня президент України Володимир Зеленський сказав, що РФ не полишає спроб захопити увесь Донбас. Очільник держави додав, що окупанти кілька разів намагалися оточити Авдіївку, але наші захисники й захисниці щоразу зупиняли їх, відкидали назад. За його словами супротивнику завдано "болісних втрат" - РФ втратила "щонайменше бригаду".

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