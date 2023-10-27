Український лідер розповів про втрати росіян прем'єру Британії.

Російські загарбники продовжують намагатися захопити всю територію українського Донбасу й зазнали провалів біля міста Авдіївка Донецької області.

Супротивники кілька разів намагалися оточити місто, але захисники України щоразу зупиняли їх та відкидали назад, розповів президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з британським прем'єром Ріші Сунаком. За його словами, українські воїни завдали ворогу "болісних втрат".

"...У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду (у бригаді може бути від 1 тисячі до 8 тисяч осіб - Ред.", - заявив очільник нашої держави.

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Окупанти на Донбасі вже тривалий час намагаються прорвати оборону захисників України. У жовтні загострилися бої за Авдіївку. Стало відомо, що ворог намагається оточити місто.

Українські воїни давали супротивнику гідну відсіч і завдавали йому серйозних втрат. Зокрема, 20 жовтня Генштаб Збройних сил України повідомив, що упродовж минулої доби біля Авдіївки були ліквідовані й поранені майже 900 ворогів. Варто зазначити, що загальні втрати росіян на сьогодні, 27 жовтня 2023 року, становлять приблизно 297 тисяч 680 окупантів.

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