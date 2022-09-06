На його думку, експерти майже не приділили увагу російським злочинам щодо працівників ЗАЕС.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував звіт місії МАГАТЕ щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Свою думку він висловив у Telegram.

Омбудсмен підтримав висновок експертів про необхідність демілітаризації станції, однак підкреслив, що у звіті майже нічого не сказано про російські злочини щодо працівників ЗАЕС.

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Мова йде про вбивства, катування, незаконні арешти та кримінальне переслідування.

"В звіті вказано лише про стресові умови, тиск та загрози, які постають перед персоналом станції, однак не згадуються позасудові страти персоналу російськими військовослужбовцями, про які вже відомо", - відзначив він.

Лубінець підкреслив, що безпека персоналу української станції це не політика, а один з принципів ядерної безпеки.

"І мовчати про вчинення воєнних злочинів по відношенню до персоналу станції російськими військовослужбовцями є неприпустимою помилкою. Таке мовчання МАГАТЕ спонукає Росію до поширення цієї практики і застосування її в подальшому", - заявив Уповноважений з прав людини.

Раніше Лубінець повідомляв про випадки кримінального переслідування, катування та вбивств працівників Запорізької атомної електростанції з боку російських загарбників.

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