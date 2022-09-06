Артобстріли "все ще не призвели до ядерної аварійної ситуації, але постійно загрожують ядерній безпеці" і викиду радіації.

Українські фахівці підтримують ядерну безпеку на Запорізькій атомній станції, але це відбувається "за дуже складних умов" через присутність військових та працівників "Росатому".

Про це йдеться у звіті агентства.

У своєму звіті представники МАГАТЕ рекомендували припинити негайні обстріли станції на майданчику та околицях, щоб запобігти подальшому пошкодженню ЗАЕС.

Відео дня

Артобстріли "все ще не призвели до ядерної аварійної ситуації, але постійно загрожують ядерній безпеці" і викиду радіації.

"Підтримка у штатному режимі усіх систем безпеки ЗАЕС є результатом зусиль оперативного персоналу. Проте ці зусилля здійснюються у дуже складних умовах, коли на місці перебувають військовослужбовці і техніка, а також представники Росатому", - йдеться у звіті.

Також у МАГАТЕ рекомендували забезпечити безперебійне функціонування систем безпеки і обладнання ЗАЕС: "Це вимагає віддалення транспортних засобів з зон, що можуть завадити роботі систем безпеки й обладнання… Український персонал на ЗАЕС в умовах російської окупації відчуває постійний стрес і напругу, особливо у зв’язку з обмеженою кількістю персоналу. Це може призвести до збільшення кількості людських помилок".

Працівникам повинні відновити належну робочу атмосферу, включаючи підтримку сім’ї.

Фахівці закликали припинити військові дії, які можуть вплинути на системи електропостачання, відновити засоби аварійного реагування, забезпечення надійного зв’язку з працівниками ЗАЕС.

"МАГАТЕ рекомендує, щоби сторони взяли на себе зобов’язання і внесли свій вклад у забезпечення ефективних ланцюжків постачання для забезпечення постійної ядерної безпеки і збереженості станції за будь-яких умов, включаючи транспортні коридори за підтримки агентства", - йдеться у звіті.

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місія сфокусувалась на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Вас також можуть зацікавити новини: