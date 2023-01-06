Встановлено особи ще трьох російських загарбників.

Служба безпеки України ідентифікувала російських омонівців, які викрадали та катували українських патріотів під час окупації Запорізької області.

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено особи ще трьох російських загарбників. Один із зловмисників – це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії. Після захоплення Мелітополя його призначили "військовим комендантом" окупаційної адміністрації українського міста, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій "посаді" він виконував завдання Москви щодо придушення руху опору на території Приазов’я, для чого сформував "каральні загони", які проводили масові облави на помешкання місцевих жителів.

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Під час таких "нальотів" росіяни викрадали людей та відвозили їх до катівень "військової комендатури" РФ, де з потерпілих "вибивали" інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.

"Ще двома воєнними злочинцями є співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (більш відомого як ОМОН) управління росгвардії по Республіці Дагестан. На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу створеної агресором "комендатури" РФ: один на "посаді" заступника керівника окупаційного органу, а інший ˗ його помічника", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що окупанти особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум і постійно погрожували вбивством близьких родичів.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

ОМОН на війні

За даними The New York Times, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в першій колоні вирушили представники ОМОН і СОБР.

У березні стало відомо, що командир взводу оперативної роти ОМОН "Пластун" Росгвардії по Краснодарському краю та 11 його бійців відмовилися їхати на війну в Україну. Через це їх звільнили з посад.

Влітку у окупованому Лисичанську ліквідували 12 російських омонівців.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники завезли на лівий берег Херсонської області ОМОН.

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