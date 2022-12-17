Окупантам оголосили про вторгнення в Україну всього за кілька годин до його початку.

Росіяни спочатку планували дійти до Києва за 18 годин. Намічений план окупанти не змогли виконати.

За даними видання The New York Times, російським військовим оголосили про вторгнення в Україну за кілька годин до його початку. Їм дали простий наказ - йти за машиною і дійти до Києва за 18 годин.

Згідно з оприлюдненим графіком загарбників, перші машини повинні були виїхати з Білорусі і приїхати під Київ раніше, ніж визначило російське командування.

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Один з російських військових розповів, що вони не змогли навіть наблизитися до виконання наміченого плану. Річ у тім, що військова техніка виявилася занадто важкою й просто загрузла, в результаті росіяни витратили більше доби, щоб перетнути кордон з Україною. При цьому зазначено, що в першій колоні вирушили представники ОМОН і СОБР.

Командування загарбників передбачало опір ЗСУ, але вони планували майже безперешкодний 24-годинний марш-кидок на відстань у 400 кілометрів. Росіяни повинні були вкопатися приблизно за дві години від Київа та заблокувати українських захисників, які, на їхню думку, повинні були просуватися з Півдня та Сходу.

Пізніше ситуація стала для окупантів тільки погіршувалася - удари українських бійців, сотні поранених та загиблих окупантів й знищена техніка росіян.

Повномасштабний напад Росії на Україну - що відомо

Рано вранці 24 лютого 2022 року російська армія напала на мирно сплячі міста України. Російські варвари закидали населені пункти бомбами з літаків, розстрілювали та ґвалтували українців, а також грабували будинки.

Окупантам вдалося підійти до Києва приблизно на 20 кілометрів, але на цьому їх успіхи у війні закінчилися. Запеклі бої та опір місцевого населення зробили свою справу й зазнавши поразки росіяни пішли зі своїх позицій, залишивши після себе покалічені долі та розруху.

Українці борються з ворогом вже майже 10 місяців. За цей час, за даними Генштабу ЗСУ, вдалося знищити близько 97 тисяч 690 осіб.

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