Росіяни спочатку планували дійти до Києва за 18 годин. Намічений план окупанти не змогли виконати.
За даними видання The New York Times, російським військовим оголосили про вторгнення в Україну за кілька годин до його початку. Їм дали простий наказ - йти за машиною і дійти до Києва за 18 годин.
Згідно з оприлюдненим графіком загарбників, перші машини повинні були виїхати з Білорусі і приїхати під Київ раніше, ніж визначило російське командування.
Один з російських військових розповів, що вони не змогли навіть наблизитися до виконання наміченого плану. Річ у тім, що військова техніка виявилася занадто важкою й просто загрузла, в результаті росіяни витратили більше доби, щоб перетнути кордон з Україною. При цьому зазначено, що в першій колоні вирушили представники ОМОН і СОБР.
Командування загарбників передбачало опір ЗСУ, але вони планували майже безперешкодний 24-годинний марш-кидок на відстань у 400 кілометрів. Росіяни повинні були вкопатися приблизно за дві години від Київа та заблокувати українських захисників, які, на їхню думку, повинні були просуватися з Півдня та Сходу.
Пізніше ситуація стала для окупантів тільки погіршувалася - удари українських бійців, сотні поранених та загиблих окупантів й знищена техніка росіян.
Повномасштабний напад Росії на Україну - що відомо
Рано вранці 24 лютого 2022 року російська армія напала на мирно сплячі міста України. Російські варвари закидали населені пункти бомбами з літаків, розстрілювали та ґвалтували українців, а також грабували будинки.
Окупантам вдалося підійти до Києва приблизно на 20 кілометрів, але на цьому їх успіхи у війні закінчилися. Запеклі бої та опір місцевого населення зробили свою справу й зазнавши поразки росіяни пішли зі своїх позицій, залишивши після себе покалічені долі та розруху.
Українці борються з ворогом вже майже 10 місяців. За цей час, за даними Генштабу ЗСУ, вдалося знищити близько 97 тисяч 690 осіб.