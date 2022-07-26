Військові подякували людям, які зробили наводку на окупантів.

У тимчасово окупованому Лисичанську нещодавно відбулась "БУМ вечірка", внаслідок якої були знищені 12 російських військових з ОМОНу. Тепер стали відомі імена ліквідованих окупантів.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ.

У повідомленні вказано, що російські окупанти поскаржились, що хтось здав їх місце дислокації.

"Дякуємо добрим людям, за інформацію. Чекаємо ще. Ви будете приємно здивованими нашій роботі по вашим координатам!", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня стало відомо, що захисники України "денацифікували" цілий загін Сахалінського ОМОНу на Луганщині. Це не перші вдалі "полювання" українських захисників у цьому районі. Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ підірвали у Лисичанську будівлю суду, де проводили нараду окупанти. Знищено було близько півсотні загарбників.

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