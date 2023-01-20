ООН планує найближчими днями збільшити обсяги гуманітарної допомоги для прифронтових районів України.

ООН направила першу партію гуманітарної допомоги до Соледара Донецької області, де наразі йдуть надважкі бої. До районів, які контролюються українськими військами відправили їжу, воду, медикаменти та засоби гігієни для приблизно 800 осіб.

Офіційний представник Управління ООН з координації гуманітарної допомоги Єнс Лаерке заявив, що до Соледара відправили колону з трьох вантажівок, пише The Guardian.

Представник ООН не розкривав деталей маршруту, місцезнаходження колони та засоби безпеки. Він зазначив, що колону відправляли з Дніпра.

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"Люди там гостро потребують допомоги, тому ми дуже раді, що ця колона дісталася", - наголосив Лаерке.

За словами Лаерке, ООН планує найближчими днями збільшити обсяги гуманітарної допомоги для прифронтових районів України.

Бої за Соледар

Як раніше повідомляв УНІАН, російські загарбники не відмовляються від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля інтервенти зосередили на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Днями в Білому домі заявили, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара. Там, за оцінкою США, контроль над територією залишається спірним.

В ISW повідомляли, що окупанти можуть готуватися до вирішального великомасштабного наступу в Луганській області. Водночас бої за Соледар РФ досі намагається видати за "перемогу".

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