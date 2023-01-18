Наступ окупантів на Луганщині можливий. Наразі росіяни перекидають туди свої сили та техніку.

Окупанти можуть готуватися до вирішального великомасштабного наступу в Луганській області. Водночас бої за Соледар РФ досі намагається видати за "перемогу".

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), 17 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що великомасштабний наступ російських військ у Луганській області можливий. Наразі окупанти планово перекидають підкріплення на лінію Кремінна – Сватове. Аналітики вважають, що це частина підготовки до наступу.

Захоплення Соледара Росія намагається видати за "перемогу". Територіальна оборона "ДНР" вже втретє за останній тиждень оголосила про офіційне захоплення міста, але українські сили можуть, як і раніше, зберігати позиції в західній частині Солі, одного з мікрорайонів Соледара.

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Водночас ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що в Соледарі нібито відбуваються зачистки, а подальше просування окупантів навколо населеного пункту сповільнилося через закріплення в місті та відбиття українських контратак.

Ситуація на Донбасі

Окупанти продовжують вести штурм на Бахмутському напрямку. Зокрема, росіяни намагаються обійти Бахмут з півдня й півночі, зрозумівши, що не вдасться вдарити по місту "в лоб". За словами заступника командира легіону Свобода, лейтенанта Володимира Назаренка, ворог не встигає поповнювати резерви.

Про величезні втрати росіян на вказаних напрямках свідчать численні фото- й відеодокази, відзняті ЗСУ. Зокрема, нещодавно мережу облетіло фото поля, укритого тілами мертвих російських солдатів.

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