Російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу заявив, що в районі Соледара і Бахмута Донецької області 18 січня 2023 року тривали жорстокі бойові дії. Російські окупаційні війська не мають повного контролю над жодним із цих міст.

"Я скажу вам, що станом на сьогоднішній ранок ми не оцінюємо, що вони (російські військові – ред.) фактично заволоділи обома містами в односторонньому порядку", – цитує слова Кірбі "Укрінформ".

Представник Білого дому наголосив, що в цьому районі на Донбасі "ведуться жорстокі бої", особливо біля Соледара. Там, за оцінкою США, контроль над територією залишається спірним.

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Крім того, Кірбі зазначив, що хоча російські окупанти впродовж останніх днів і розвинули поступовий прогрес, їм це обійшлося дорого. Загарбницькі війська фактично закидають тілами українські позиції. Він додав, що ці зусилля керуються, в основному, Євгеном Пригожиним та його ПВК "Вагнера" за певної участі російських військових.

Координатор Ради з питань нацбезпеки додав, що "Пригожин хоче, аби його вважали більш актуальним і незамінним на полі бою", ніж збройні сили РФ. Кірбі також зауважив, що через це між Міноборони Росії та найманцями ПВК "Вагнера" Пригожина зберігається напруженість.

Бої за Соледар і Бахмут

18 січня повідомлялося, що прикордонники зупинили спробу прориву окупантів до Бахмута. Кілька ворожих груп намагалися обійти опорний пункт українських захисників.

Під Соледаром Донецької області українські військовослужбовці знищили російський штурмовик СУ-25. Літак збили 17 січня близько 15:20.

Крім того, спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували пекло окупантам під Бахмутом.

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