Відновлення пошкоджених російських бомбардувальників затягнеться на роки.

Ремонт кожного стратегічного бомбардувальника, які Росія втратила під час операції "Павутина", триватиме не менше, ніж півтора року. У цьому будуть задіяні десятки підприємств ВПК. Про це йдеться у звіті приватної розвідувальної компанії Dallas.

Розвідники отримали протокол наради у російському Міноборони з питань поставок компонентів для ремонту бомбардувальника Ту-160М. Нарада пройшла у Казані у квітні 2025 року ще до операції "Павутина". Розвідники вважають, що протокол наочно демонструє російські темпи відновлення стратегічної авіації. Зокрема, для відновлення літака Ту-160М №801, який має назву "Ілля Муромець", відведено 18 місяців. У ланцюжку поставок компонентів задіяно 10 підприємств ВПК Росії.

Портал Defense Express додає, що весною 2024 року у цьому літаку згорів один з двигунів. Цікаво, що за місяць до того літак використовували у пропагандистських цілях – на ньому здійснив політ диктатор Володимир Путін. Причиною пожежі називається використання контрафактної опори турбіни, хоча до цього згаданий "борт" позиціонувався "як абсолютно надійний".

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У протоколі наводиться список постачальників комплектуючих та підрядників. Зокрема, для ремонту двигунів задіють ОДК "Кузнєцов", а ВАТ "Темп" здійснить ремонт системи управління. Усього росіяни задіють 10 підприємств для ремонту цього літака.

Фахівці агенції Dallas зазначають, що російський ВПК вимушений витратити значні зусилля для відновлення лише одного Ту-160М із пошкодженням двигуна після пожежі. Значно більші зусилля їм знадобляться для хоча б часткового відновлення втрат після операції "Павутина".

Як Росія почала ховати свої найцінніші літаки

Нагадаємо, що під час операції "Павутина" Україна вразила десятки російських літаків, у тому числі стратегічних. Тепер росіяни почали перекидати свої найцінніші літаки якнайдалі від українського кордону. Наприклад, два бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 перекинули на віддалену авіабазу "Анадир". Це понад 6400 кілометрів від лінії фронту. Також терміново Росія перекинула на Далекий Схід й інші бомбардувальники: на Чукотку та Камчатку були перебазовані усі Ту-160 з уражених аеродромів "Бєлая" в Іркутській області та "Оленья" в Мурманській області. Ще частина літаків тепер перебуває в Татарстані. Долею цих літаків перейнявся навіть Путін, публічно визнавши необхідність їх сховати і закликавши виділити на це гроші.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап іронічно прокоментував, що росіяни перекидають бомбардувальники у віддалені регіони, де немає доріг та проїзду для фур з дронами. Він також додав, що росіяни намагаються перебазувати навіть винищувачі, які виконують бойові завдання. Якщо раніше винищувачі базувалися на аеродромах відносно недалеко від лінії зіткнення, бо тепер долають шлях у понад 300 кілометрів.

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