Операція 'Павутина': супутник показав аеродром 'Бєлая' після атаки СБУ (фото)

Супутникові знімки російського аеродрому "Бєлая" підтвердили ураження літаків після атаки українських дронів в межах спецоперації Служби безпеки України "Павутина".
Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на знімки супутника Planet Labs за 4 червня, які опинились у їхньому розпорядженні.
Супутник зафіксував пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників, з них:
- три Ту-95;
- чотири Ту-22.
На знімках можна помітити й наслідки пожеж.
"Павутина" - що треба знати про операцію ЗСУ
Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина", її готували понад півтора роки.
Як повідомляв УНІАН, СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Дрони уразили 41 літак стратегічної авіації РФ.
З'явилося відео того, як починалася спеціальна операція Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських стратегічних бомбардувальників у тилових авіабазах.
Американський сенатр Блументаль заявив, що "Павутина" Служби безпеки України за зухвалістю і професіоналізмом стоїть в одному ряду з операцією ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.