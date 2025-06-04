Операція 'Павутина': супутник показав аеродром 'Бєлая' після атаки СБУ (фото)

Супутник зафіксував пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників, три з яких Росія більше не випускає.

Супутникові знімки російського аеродрому "Бєлая" підтвердили ураження літаків після атаки українських дронів в межах спецоперації Служби безпеки України "Павутина".

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на знімки супутника Planet Labs за 4 червня, які опинились у їхньому розпорядженні.

Супутник зафіксував пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників, з них:

Відео дня

три Ту-95;

чотири Ту-22.

На знімках можна помітити й наслідки пожеж.

"Павутина" - що треба знати про операцію ЗСУ

Нагадаємо, що 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина", її готували понад півтора роки.

Як повідомляв УНІАН, СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Дрони уразили 41 літак стратегічної авіації РФ.

З'явилося відео того, як починалася спеціальна операція Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських стратегічних бомбардувальників у тилових авіабазах.

Американський сенатр Блументаль заявив, що "Павутина" Служби безпеки України за зухвалістю і професіоналізмом стоїть в одному ряду з операцією ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

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