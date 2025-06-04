Сенатор Блументаль: Зухвалу 'Павутину' можна прирівняти до ліквідації бен Ладена

Американський законодавець зазначив, що ця операція може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва.

Спеціальна операція "Павутина" Служби безпеки України за зухвалістю і професіоналізмом стоїть в рдному ряду з операцією ліквідації "терориста номер один" Осами бен Ладена.

Про це заявив американський сенатор Річард Блументаль у коментарі Politico. За його словами, ця операція спростовує поширену хибну думку про нібито програш України у війні та може змінити позицію Вашингтона на користь посилення підтримки Києва.

"Вони можуть вражати авіабази за понад 6 тисяч кілометрів від України. Вони можуть вдарити будь-де... Самою лише майстерністю та зухвалістю ці атаки можуть бути поставлені в один ряд з рейдом США на Осаму бен Ладена та ізраїльською операцією з пейджерами як одне з найбільших військових досягнень останніх років", – додав американський сенатор.

Відео дня

Сенатор зазначив, що Білий дім наразі не поспішає підтримувати новий санкційний законопроєкт. Втім, імпульс на полі бою після операції "Павутина" може вплинути як на президента Дональда Трампа, так і на скептично налаштованих законодавців.

"Події вплинуть на Білий дім – і, можливо, на деяких друзів президента тут", – сказав Блументаль.

Операція "Павутина" - головні новини

1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Унікальна спецоперація отримала назву "Павутина", її готували понад півтора роки.

Як повідомляв УНІАН, СБУ відпрацювала по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації. "Бавовна" була на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". Дрони уразили 41 літак стратегічної авіації РФ.

Сьогодні з'явилося відео того, як починалася спеціальна операція Служби безпеки України "Павутина" зі знищення російських стратегічних бомбардувальників у тилових авіабазах.

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