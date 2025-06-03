Пошкоджені і знищені в результаті ударів літаки становлять біля 20% готової до застосування дальної авіації росіян.

1 червня 2025 року Україна провела унікальну операцію "Павутина", під час якої було атаковано одразу кілька російських аеродромів. Уражено ворожі бомбардувальники, які Росія може ніколи не відновити.

Як пише Financial Times, настільки "понівечений флот" російської авіації може змусити Кремль переосмислити атаки по Україні. Операція, яку планували 18 місяців, швидше за все, матиме обмежений вплив на ядерний потенціал Росії, вважають аналітики. Проте вона вплине на повсякденну ситуацію в Україні.

Не менш важливим є й той факт, що напередодні переговорів у Стамбулі Україна змогла продемонструвати, що здатна змінити динаміку на полі бою, змусивши Москву прийняти нову реальність: тепер території в глибині РФ вразливі навіть без використання західного озброєння.

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Військовий аналітик Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман зазначає, що удари України по російських летовищах "безсумнівно, погіршили потенціал Росії щодо нанесення ударів у відповідь". Очікується, що знищені літаки Кремль буде намагатися замінити.

"Хоча цього може бути недостатньо для припинення ударів по Україні, враховуючи розмір російського бомбардувального флоту, це показало, що продовження війни має реальну ціну для статусу Росії як військової потуги", – каже Кофман.

Financial Times зазначає, що пошкоджені і знищені в результаті ударів літаки становлять біля 20% готової до застосування дальньої авіації росіян.

Науковий співробітник Університету Осло Фабіан Хоффманн наголошує, що в багато бомбардувальників проходили технічне обслуговування. Проте уражені літаки ці літаки були одними з найбільш операційних, що робить російські втрати особливо руйнівними.

Колишній чиновник НАТО з конртролю за озброєннями Вільям Альберк, який зараз працює в Центрі Стімсона також додав, що Росія використовувала ці бомбардувальники для нанесення ударів по цивільних об'єктах в Україні. У тому числі – під час останніх масових обстрілів:

"Вони спричинили стільки страждань і нещасть. Це (операція "Павутина", – ред.)був прямий спосіб завдати удару у відповідь і спробувати запобігти майбутнім атакам".

Тепер Росія не лише матиме менше бомбардувальників для атак по території України, але буде змушена розглянути питання про зміну своєї тактики.

"Якщо Росія буде змушена більше розосередити їх для захисту, це безпосередньо зменшить їхню здатність наносити масові удари і пригнічувати українську протиповітряну оборону", – наводить видання слова Альберка.

Вплив атаки на ядерну складову РФ

Під час атаки по аеродромах РФ постраждали радянські Ту-95 і Ту-22М3. Ці літаки більше не виробляються. Росія могла би взагалі відмовитися від спроб замінити втрачений флот, але це зайняло би роки, а можливо навіть десятиліття, каже Вільям Альберк.

Водночас вплив операції "Павутина" на ядерну доктрину Росії, ймовірно, буде обмеженим. Ядерна тріада росіян складається з наземних, морських і повітряних пускових установок. На останні РФ уже давно покладається найменше, через високу вразливість. Тож українська атака може поглибити цей "зсув" у бік інших носіїв.

Фабіан Хоффманн з Університету Осло додає, що стратегічні бомбардувальники складають приблизно 10% стратегічних систем доставки ядерної зброї в Росії. Водночас на підводні човни припадає близько 30 відсотків, а на наземні пускові системи – близько 60 відсотків.

Водночас зазначається, що українська атака стала для Москви сигналом, що навіть віддалені від України території РФ більше не можна вважати безпечними.

"Серед росіян існує відчуття, що сам розмір країни забезпечує стратегічну глибину – своєрідний притулок. Те, що зробили українці, – це удар в саме серце цього припущення", – констатував Альберк.

Операція "Павутина"

Цими вихідними українські спецслужби провели вражаючу операцію, атакувавши кілька аеродромів в Росії – зокрема авіабази "Оленья" та "Бєлая". Операцію готували понад 1,5 року, розповів президент України Володимир Зеленський.

Генштаб ЗСУ 3 червня підтвердив, що було уражено 41 літак противника. Серед них – стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

Голова СБУ Василь Малюк розповідав, що йдеться про бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та один літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Та експерти застерігають, що навіть попри це, Росія все ще має засоби для масованих атак по Україні.

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